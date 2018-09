Ariana Grande compartió un conmovedor video en Instagram. Pese a estar comprometida con el comediante Pete Davidson, la superestrella acaba de adoptar a uno de los perros de su ex pareja Mac Miller.

La muerte del rapero generó gran conmoción en la vida de Ariana Grande, tanto que ahora, ha decidido sumar a su vida a una de las mascotas más queridas del músico estadounidense que murió el pasado 7 de setiembre.

Ariana Grande compartió una serie de videos y fotos en Instagram de ella abrazando a "Myron", una de los perros de su fallecido ex novio. Este hecho sucede dos semanas después que Mac Miller fuera encontrado sin vida por una aparente sobredosis a los 26 años.

El recordado rapero Mac Miller adoptó a "Myron" en 2017 mientras todavía tenía una relación con la intérprete de "Into You". Ambos se separaron después de dos años juntos.

Cabe señalar que Ariana Grande ha evitado presentarse ante las cámaras luego de la muerte de Mac Miller. Tanto ella como su prometido Pete Davidson han decidido mantenerse alejados del medio para "sanar sus heridas".

A principios del presente mes, la artista de 25 años rindió homenaje al rapero con una fotografía en blanco y negro. Luego, compartió un video con un extenso mensaje de despedida.

"No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos sobre esto muchas veces. Estoy tan enojada, tan triste que no sé qué hacer ", escribió Ariana Grande.

"Eras mi mejor amigo. Lamento mucho no haber podido quitarte tu dolor. Era el alma más amable y dulce con demonios que no merecías. Espero que estés bien ahora. Descansa", agregó la artista.