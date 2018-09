Instagram: Ariana Grande compartió video inédito de Mac Miller

La muerte de Mac Miller motivó decenas de reacciones de artistas, sea quienes lo conocieron en vida como los que solo lo admiraban por su trabajo. No obstante, brillaba por su ausencia Ariana Grande, quien esperó una semana para hablar y difundir un video en Instagram.

En el video, grabado por Ariana Grande, ella y Mac Miller ríen mientras comparten una cena al aire libre cuando todavía eran pareja. En el video el rapero lleva una polera con la frase "everything will be ok" ("todo estará bien").

El video Instagram fue acompañado de un texto en el que Ariana Grande lamenta no haber podido "quitarle su dolor" a Mac Miller. Ella lo describe como un alma buena "con demonios que nunca mereció".

"Te adoraba desde que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. De verdad no puedo hacerme a la idea. Hablamos de esto (de la muerte). Demasiadas veces", indicó.

Adicionalmente, Ariana Grande compartió en sus Instagram Stories una fotografía desde el interior de un edificio. Afuera del inmueble el cielo es gris, como el ánimo de la artista.

Mac Miller fue hallado sin vida el viernes último en su casa, por lo que se presume (de acuerdo al reporte policial) fue una sobredosis, aunque el examen del médico forense todavía no se ha revelado. Él será velado este fin de semana.