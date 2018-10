Instagram: Ariana Grande preocupa con mensaje tras separación de Pete Davidson

Ariana Grande reapareció en Instagram luego de que la prensa difundiera la noticia del final de su compromiso en matrimonio con Pete Davidson. Y si bien no se refirió a su situación romántica, el mensaje que publicó la cantante en la red social generó preocupación pues hace referencia a la ansiedad que la persigue.

"No puedo creer que casi dejo que mi ansiedad me arruine esto hoy", inicia Ariana Grande en su publicación. "Hoy no, Satanás", continua para luego ratificarse con un tono más subido de tono en que no se dejara llevar "ni mañana ni pasado ni nunca".

"Voy a cantar con el corazón y ser un reciente andante de amor", finalizó la estrella.

Mensaje de Ariana Grande en Instagram Stories.

El mensaje de Ariana Grande iba encima de una fotografía que previamente había compartido en su flujo de Instagram y que la mostraba posando con los labios pintados de color verde, aparentemente en referencia a su participación en "Wicked", un célebre musical de Broadway.

Para celebrar los 15 años de esta producción, la cadena NBC lanzará una fiesta de Halloween apta para todas las edades y que será trasmitida en vivo desde su canal el próximo lunes 29 de octubre.

La celebración reunirá las ganadoras del Premio Tony Idina Menzel y Kristin Chenoweth, la original Elphaba y Glinda, quienes actuarán y serán las anfitrionas del evento, además de la participación especial de Ariana Grande.