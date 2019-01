Ariana Grande no solo es conocida por su música y la calidad de sus videoclips, luego del lanzamiento de "Thank U, Next", la intérprete ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por un nuevo tatuaje.

La cantante cuenta con más de 20 tatuajes, de los cuales algunos fueron realizados a lo largo de 2018 e incluso se dio el gusto de tapar un tatuaje que se hizo junto a su ex pareja Pete Davidson; sin embargo, decidió empezar el 2019 con una nueva marca.

En sus historias de Instagram, Ariana Grande compartió una fotografía de su nuevo tatuaje. Se trata de una frase escrita en japonés, que traducida al español dice: "Vamos a cantar".

Si bien en la imagen no se llega a distinguir en qué parte del cuerpo se hizo este nuevo tatuaje, se presume que, por la forma, sería el brazo de Ariana Grande.

En la historia de Instagram, Ariana Grande etiquetó a su tatuadora, Mira Mariah, quien en anteriores ocasiones ya ha tatuado a la cantante una luna y una abeja en la mano y detrás de la oreja respectivamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 7 de Dic de 2018 a las 12:08 PST

Cabe señalar que hasta el momento Ariana Grande cuenta con más de 24 tatuajes distribuidos en todo el cuerpo y algunos son más visibles que otros. Este 2019 lo empezó con un nuevo tatuaje, a la espera de regresar a los escenarios con su tour "Sweetener" y confirmando su participación en el prestigioso festival Coachella