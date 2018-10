Instagram: Ariana Grande recuerda a Mac Miller con un video casero

Ariana Grande recordó con un video en Instagram Stories a Mac Miller, su difunto ex novio. Como se recuerda, en los últimos días se ha dicho que ha sido el fatal destino del rapero el que motivó el distanciamiento de la cantante de Pete Davidson, su prometido en matrimonio hasta el mes apsado.

El video difundido en la cuenta oficial de Instagram de la joven registra un momento previo a una gala. Mac Miller se encuentra probándose el terno que llevará cuando en TV aparece una entrevista en la alfombra roja a Elton John.

El fallecido músico bromea con la estrafalaria apariencia del británico y dice para la cámara, aparentemente de Ariana Grande: "Debí de ponerme eso".

Mac Miller, de 26 años, falleció por causa de una sobredosis; esta tragedia fue devastadora para la cantante, pero esta no es la primera vez que demuestra sus sentimientos hacia Miller.

"No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos de esto. Muchas veces. Estoy tan enojado, estoy tan triste, no sé qué hacer. Fuiste mi más querido amigo durante tanto tiempo, más que cualquier otra cosa. Lo siento, no pude arreglarte ni quitarte el dolor. Realmente quería hacerlo. El alma más amable y dulce. con los demonios que nunca mereció. Espero que estés bien ahora. descansa ", escribió Grande en sus redes sociales poco después de confirmarse la noticia de su deceso.