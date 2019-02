Instagram: Behati Prinsloo enternece con foto de sus hijas viendo el Super Bowl

Behati Prinsloo compartió en Instagram fotografías en el backstage del Super Bowl 2019, donde se aprecia a sus hijas viendo a su famoso padre, Adam Levine, actuar junto a Maroon 5.

Sin embargo, la imagen que más emocionó a los seguidores de Behati Prinsloo en Instagram fue la que muestra a las dos hijas de la pareja, Dusty (2) y Gio Grace (11 meses), sentadas en el piso viendo a su papá Adam Levine por televisión.

“¡Te amamos, papá!", tituló la foto Behati Prinsloo en Instagram.

Momentos antes de que la banda liderada Adam Levine subiera al escenario junto a Travis Scott y Big Boi, Behati Prinsloo reflexionó sobre el gran momento que su esposo y compañeros estaban por vivir en su carrera musical en el Mercedes-Benz Stadium de la Ciudad de Atlanta.

"Una vez en la vida... estoy muy orgullosa de estos chicos", escribió la esposa de Adam Levine en Instagram.

Maroon 5 inició el espectáculo con la canción "The Big Game", luego siguió con el tema que los volvió famosos a inicios del año 2000 "This Love". Asimismo, la banda interpretó "Girls Like You", "Sugar", "Move like Jagger" y "She Will Be Loved".

Esta fue la primera actuación de Super Bowl de Maroon 5. El evento del año pasado presentó a Justin Timberlake, mientras que 2017 fue el momento para brillar de Lady Gaga.

Los artistas que se han subido al escenario del evento en los últimos años son: Beyoncé , Coldplay , Bruno Mars , Katy Perry, Missy Elliott y Lenny Kravitz .