La actriz Bella Thorne utilizó su cuenta de Instagram para revelar que sufrió de abuso sexual cuando era niña.

"Abusaron sexual y psicológicamente de mí desde que recuerdo hasta que cumplí 14 años. Cuando me atreví a cerrar la puerta por la noche y sentarme frente a ella, toda la maldita noche, esperando a que alguien se aprovechara de mí otra vez. Una y otra vez esperé para detenerlo y finalmente lo hice. Pero algunos de nosotros no tenemos tanta suerte para salir vivos. Por favor, hoy alza tu voz por todas las almas que han sido maltratadas", escribió la joven de 20 años en su cuenta de Instagram.

La confesión de Bella Thorne se da en medio de un contexto de protesta contra el acoso y abuso sexual en Hollywood luego del destape de graves denuncias en contra de productores, directores y actores en la industria hollywoodense, entre ellos, el poderoso Harvey Wenstein, Kevin Spacey, entre otros.

Recientemente, en la ceremonia de los Globos de Oro, la mayoría de actrices y actores vistieron de negro en solidaridad con las víctimas de abuso en Hollywood.

Asimismo, diversos discursos contra el abuso sexual marcaron la pauta en la mencionada gala, la primera de temporada de premios en un Hollywood teñido por el escándalo.

EN VIDEO: Manifestaciones de los famosos en los Globos de Oro 2018. (Fuente: El Comercio)

"Durante demasiado tiempo las mujeres no han sido escuchadas o no se les ha creído si se atrevían a contar la verdad sobre estos hombres. ¡Pero su tiempo ha terminado!", proclamó Oprah Winfrey entre los aplausos del público."Por lo que quiero que todas las niñas que estén viendo esto sepan que hay un nuevo día en el horizonte", dijo la conductora en un potente discurso en los Globos de Oro.

Bella Thorne es conocida por aparecer en varios formatos Disney como "Shake it Up" o "Wizard's of Waverly Place".