Instagram: Blake Lively se disfrazó de una Spice Girls cuando fue adolescente

Blake Lively es una de la actrices más activas en Instagram. Y suele sorprender a sus seguidores con bromas o imágenes divertidas de ella y su esposo, el actor Ryan Reynolds. En esta ocasión compartió una curiosa foto de cuándo era una adolescente.

La actriz Blake Lively utilizó su cuenta de Instagram para mostrar que alguna vez durante un concierto del mítico grupo noventero Spice Girls se vistió como Emma Bunton. Copió sus dos colitas y las grandes zapatillas con plataforma.

"Pretendiendo ser alguien más desde 1997 (Gracias @briaaamadrid por la foto de nosotras en el concierto de las Spice Girls. Lo siento, te engañé para que pensaras que era Emma Bunton", escribió la actriz junto a la imagen de Instagram.

Blake jamás imaginó que la misma Emma Bunton vería la foto y comentaría. "Qué linda. Tú te ves bien con esas dos colitas", escribió la Spice Girl.



Spice up your life. #CommentsByCelebs Una publicación compartida de @ commentsbycelebs el 4 Ago, 2018 a las 6:12 PDT

La actriz de "Gossip Girl" no podía que una de sus estrellas favoritas de la adolescencia que escribió. "Estoy oficialmente muerta". Por siempre me inclino ante ti. No puedo creer que sepas quien soy. Esto nunca será normal", respondió Blake en Instagram.

La foto de Blake Lively tiene en Instagram más de un millón de 'me gusta'. La actriz cuenta con más de 22 millones de seguidores en esa red social.