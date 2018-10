La cantante Camila Cabello, ex integrante de Fifth Harmony, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, donde se le ve bailando al ritmo de "Atrévete", una de las canciones más recordadas de Calle 13.

En el video se ve a la intérprete de "Havana" y "Bad Things" vestida como un ángel, realizando divertidos pasos de baile al ritmo del éxito del grupo liderado por René Pérez.

“Espero que esta sea la canción que toquen en las puertas del cielo, pues los ángeles deber irse hasta abajo (me sé toda la letra de esta canción desde que tengo 12 años) #atrévete”, escribió Camila Cabello como leyenda de su instantánea en Instagram.

Hasta el momento, el video de Camila Cabello ha superado los 1’966,638 de ‘Me Gusta’ y cuenta con miles de comentarios que resaltan la gran coreografía de la cantante.

“Residente pone a bailar hasta a las niñas bonitas”, “amo esa canción y te amo a ti, Camila Cabello”, “luces como un ángel, pero mueves el cuerpo como un demonio”, “Dios, que linda eres”, son algunos de los comentarios en Instagram.

Recordemos que la ex integrante de ‘Fifth Harmony’ continuará con sus presentaciones musicales el próximo 23 de octubre cuando ofrezca un concierto en el Coliseo de Puerto Rico como parte de su gira Never be the same.