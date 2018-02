Una serie de fotografías de Camila Cabello y Shawn Mendes publicadas por el portal The Blast, una de ellas en su cuenta de Instagram, confirmaría los rumores acerca de una posible relación amorosa entre los cantantes.

En las imágenes, tomadas hace unos días, podemos ver a la intérprete de "Havana" y al canadiense, cenando juntos en una pizzería de Nueva York en la tarde previa a la gala de los premios Grammy. En ellas, ambos parecen muy cómodos el uno al lado del otro y según la mencionada publicación, la pareja de jóvenes se estaría dando la mano mientras conversan.

Según opiniones encontradas en el post de Instagram de The Blast, Camila Cabello y Shawn Mendes podrían, efectivamente, parecer estar dándose la mano como cualquier pareja.

Otras opiniones afirman que la cantante simplemente le está entregando algo en la mano a Mendes.

SHAWN AND CAMILA! YESS pic.twitter.com/6PcyYYAfmZ — best of shawn (@bestshawns) 28 de enero de 2018

Cabe destacar que hay una tercera persona acompañando la reunión de Cabello y Mendes quienes hasta el momento no han negado ni afirmado nada en torno a un supuesto romance.

Shawn Mendes y Camila Cabello cantando juntos "I Know What You Did Last Summer". (Fuente: YouTube)

Es preciso agregar que los rumores que apuntan a que los cantantes podrían tener algo más que la buena amistad que han mostrado hasta ahora datan de hace un par de años; después que ambos grabaron juntos el tema "I Know What You Did Last Summer" en 2015.