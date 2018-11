Por el cumpleaños número 23 de Kendall Jenner, el clan Kardashian ha compartido diversas publicaciones en Instagram para recordarle a la modelo lo importante que es para todos ellos.

Kim Kardashian (38) escribió un dulce mensaje a su hermana Kendall Jenner junto a una imagen antigua donde la modelo está sentada sobre sus piernas.

"Feliz cumpleaños, Kendall. ¡Nunca he conocido a un ser humano más dulce o más bonito y a alguien que se divierta tanto en la vida! ¡Espero que obtengas todo lo que siempre has soñado para tu cumpleaños porque lo mereces! Estoy tan feliz que seas mi hermana. Te amo", escribió la más popular del clan.

Kylie Jenner (21) compartió una foto de la infancia de ambas donde están vestidas iguales y lucen una dulce sonrisa.

"¡Feliz cumpleaños a mi cómplice, a mi mejor amiga, a mi hermana! Kendall, no podría haberlo hecho todo sin ti", escribió Kylie Jenner en Instagram junto a un emoticón de corazón.

Kourtney Kardashian (39) por su parte colgó una despampanante fotografía junto a su hermana y le dedicó unas tiernas palabras.

"A mi hermana que me atrapa cuando ninguna de las otras lo hace, con esa dulzura que has tenido desde el día en que naciste. Te deseo un cumpleaños encantador, hermana mía. No podría vivir sin ti", publicó en Instagram.

Khloé Kardashian (34) mostró diversas fotografías de su dulce 'Kenny' y reveló no poder imaginar su vida sin ella.

"[…] Si alguien sabe de ti como yo, sabrán cuán increíble, amable, peculiar y amorosa eres y cuánto soñaría alguien con tenerte en su vida. Algunas personas no son tan afortunadas como nosotros; no todos tienen una hermana y no todos tienen un amor y el vínculo que tenemos entre nosotras", afirmó.

Los padres de Kendall Jenner, Caitlyn Jenner y Kriss Jenner, también mostraron su amor en Instagram y revelaron lo emocionados y orgullosos que están de cada paso que da.