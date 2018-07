Instagram: amiga de Demi Lovato niega ser la culpable de la recaída de la cantante

Dani Vitale, amiga y bailarina de Demi Lovato, respondió por medio de su cuenta de Instagram a las críticas de los fanáticos de la cantante que la apuntan como una de las principales responsables de reciente sobredosis que la tiene hospitalizada desde hace una semana.

Fue su cuenta de Instagram la que se convirtió en blanco de críticas para Vitale, muchas de ellas la calificaban como una "mala influencia" para la artista.

Vitale decidió publicar una carta en su Instagram, donde señaló: "Me preocupo de Demi tanto como todos ustedes". "No estuve con Demi cuando ocurrió el incidente, pero ahora estoy con ella, y continuará siendo así, porque ella significa todo para mí (…) No hay necesidad de ninguna negatividad hacia los que se preocupan por Demi en este momento", escribió en la publicación.

De acuerdo a medios del espectáculo, Vitale y Lovato han sido amigas durante varios años.

Babe 💜 @ddlovato. #nocaptionneeded Una publicación compartida de Dani Vitale (@danivitale) el 29 May, 2018 a las 2:35 PDT

El estado de salud de Demi Lovato, a una semana de que se informara la sobredosis de la cantante, es delicado.

Al menos así lo detalla TMZ, quienes aseguran que continúa en el Cedars-Siani Medical Center de Los Angeles.

La ex estrella de Disney, de 25 años, habría sufrido complicaciones durante los últimos días. Náuseas y fiebre alta son algunos de los síntomas que ha tenido que sobrellevar. Por ahora está siendo acompañada por su familia y su ex novio, Wilmer Valderrama. Aún se desconoce cuándo será dada de alta, pero según su representante ingresará a un centro de rehabilitación cuando se retire del hospital.