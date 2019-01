Demi Lovato se negó a participar del #10YearChallenge por esta razón

Demi Lovato reveló en su perfil de Instagram que no se unirá al reto viral #10YearChallenge, en el que las personas comparten una foto del 2009 y otra del 2019.

La cantante expresó en la red social a sus fans que está concentrada en sí misma: "Lo siento, me encantaría publicar una foto de #10YearChallenge, pero estoy muy ocupada viviendo el momento".

► Demi Lovato comparte inspirador mensaje sobre el amor propio

► Demi Lovato y Henry Levy viajaron a Aspen por Año Nuevo



Demi Lovato no ha estado publicando en Instagram con mucha frecuencia, pero la mayoría de sus mensajes tiene algo en común: resaltan el amor propio y su esperanza por tiempos mejores.

Demi Lovato no participará en el reto viral (Foto: Instagram) Demi Lovato no participará en el reto viral (Foto: Instagram)

El post de la intérprete de "Sorry Not Sorry" se produce seis meses después de que la artista sufriera una sobredosis de drogas y dos meses después que dejó rehabilitación.

La cantante ha expresado su gratitud por mantenerse con vida y por el cariño recibido de sus fans, quienes incluso han reaccionado de manera positiva ante la decisión de no participar en el reto viral en Instagram.