Instagram: Demi Moore y Bruce Willis se reúnen para celebrar a su hija

Los famosos actores Bruce Willis y Demi Moore terminaron su matrimonio en el año 2000, pero siempre han tenido relación cordial por sus tres hijas. El fin de semana se reunió con el intérprete de "Duro de Matar" para celebrar a su primera hija, Rumer, quien cumplió 30 años.

El sábado pasado, Rumer publicó en Instagram varias fotografías relacionadas con su cumpleaños, en las que se ve divirtiéndose junto a su padres, amigos y hermanas.

Thanks for making me. 👶🏼 Una publicación compartida de Rumer Willis (@rumerwillis) el 18 Ago, 2018 a las 10:19 PDT

"Gracias por hacerme", escribió Rumer para acompañar la publicación en Instagram, en la que se ve a tus padres dándole un beso.

En otra fotografía subida a Instagram apareció junto a amigos y familiares y en una más se le vio junto a sus padres y sus hermanas: Scout y Tallulah.

Family Una publicación compartida de Rumer Willis (@rumerwillis) el 18 Ago, 2018 a las 10:42 PDT

En 1995, Rumer Willis hizo su debut en el cine junto a su madre en "Now and Then". Al año siguiente, apareció en "Striptease". Ha trabajado con su padre dos veces, en "The Whole Nine Yards" en 2000 y en "Hostage" en 2005.