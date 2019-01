Instagram: Dua Lipa muestra sus imperfecciones en foto al natural

Si hay algo que se le critica a los famosos es el ayudar a crear estereotipos de belleza imposibles. Dua Lipa es consciente de ello y no tiene miedo a mostrarse tal y como es.

En sus historias de Instagram, la intérprete de "New Rules" mostró una fotografía de su rostro con algunas imperfecciones; sin embargo, asumió las mismas como "algo natural".

"Mi piel está enojada jaja, sí, ¡todos pasamos por estas fases incómodas! Pero es algo natural", explicó Dua Lipa a través de su cuenta oficial de Instagram. Los comentarios resaltaron la belleza natural de la cantante británica.

Así luce el rostro de Dua Lipa sin maquillaje. (Foto: Instagram) Así luce el rostro de Dua Lipa sin maquillaje. (Foto: Instagram)

Recordemos que hace un par de días la cantante se sumó al desafío #10yearschallenge y compartió un video en el que aparece cantando "No One" cuando tenía tan solo 13 años.

Rápidamente, el video se convirtió en viral y superó los 2 millones de ‘Me Gusta’. Además, los comentarios resaltan que la cantante demostró sus dotes artísticos desde muy temprana edad.

Dua Lipa es hija de refugiados procedentes de Kosovo y empezó su carrera musical a los 14 años versionando a otros artistas en YouTube.

En 2015, firmó un contrato con Warner Music Group y a los 20 lanzó su primer sencillo "Be the One"; sin embargo, se hizo mundialmente famosa en 2017 al presentar su tema "New Rules".