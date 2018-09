Instagram: Dwayne Johnson se deja pintar las uñas por su hija y conmueve a millones | FOTO

Echando por los suelos la imagen de 'macho' que tiene por sus papeles en el cine, Dwayne Johnson 'La Roca', se mostró en una tierna faceta familiar el sábado en una fotografía compartida en Instagram.

Conocido es el amor que siente el ex astro de la lucha libre por sus hijas, en especial por la penúltima, Jasmine.

Precisamente la fotografía de la que trata la nota es con ella. Dwayne Johnson cuenta la historia así:

Yo: Ven, bebe, dale un beso a tu padre que tiene que irse a trabajar

Jazzy: Pero, papá, te hace falta un pintado de uñas

Yo: Lo siento, bebe, papá debe irse a trabajar

Jazzy: No, papá, tú realmente necesitas un pintado de uñas (mientras me mira con esos hermosos ojos azules que heredó de su mamá)

Yo: Ok, tienes toda la razón, papá necesita un pintado de uñas.

En sus primeras seis horas de publicada en Instagram la fotografía tenía 2.5 millones de 'Me gusta'.

La Roca es uno de los actores con mayor número de seguidores en Estados Unidos y a nivel mundial.

En su cuenta de Instagram hay más imágenes junto a su engreída Jasmine.