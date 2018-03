Instagram: Dwayne Johnson logra 17 millones de vistas con tierno video junto a hija

Un total de 17 millones de visualizaciones logró en dos días el video de Instagram en el que el famoso actor estadounidense Dwayne Johnson bromea con su pequeña hija Jasmine (2).

Con 100 millones de seguidores, el artista conocido popularmente como 'La roca' suele convertirse en tendencia con publicaciones fuera de lo común.

En esta ocasión, Dwayne Johnson motiva en tres oportunidades a su hija a repetir frases. La bebé lo hace bien en el primer intento pero luego falla de forma evidente. Esto, sin embargo, es aplaudido por su orgulloso padre.

El actor primero le pide a su bebé que repita "Girl Power", luego "International Women's Day" y finalmente "Daddy is the most handsome, brillant and sexiest man alive".

La grabación, colgada en homenaje a las mujeres en su día, se viralizó en cuestión de horas y fue replicada por diversos medios de espectáculos.

"Para todas las mujeres allá afuera, de todas las edades, estoy de su lado para homenajearlas, protegerlas y respetarlas. Especialmente a los amores de mi vida que tengo en casa", dice la leyenda del post publicado por La Roca en Instagram.

Dwayne Douglas Johnson tiene dos hijas: Simone de 17 años y Jasmine de 2.

En Instagram pueden verse más tiernos videos del actor con su engreída.