Instagram: esposa de Will Smith sorprende con reveladora foto

A Will Smith le gusta divertir a sus seguidores en redes sociales, pero no toda su familia está de acuerdo con sus métodos. Así lo demostró este domingo su esposa, Jada Pinkett-Smith, por medio de una foto en Instagram.

Todo empezó cuando Will Smith publica un video en Instagram donde le pide a su familia actuar para sus seguidores. En las imágenes Jada Pinkett-Smith no parece contenta pues, como sabremos después, considera que su aspecto en ese momento no debía ser mostrado ante las cámaras.

Momentos después, la esposa de Will Smith publica en su cuenta de Instagram una imagen donde viste un bikini amarillo. "Como Will Smith me captó como una loca en su video... yo tenía que forzar algunas contra medidas", indicó.

La foto, que ha recibido cientos de comentarios donde los seguidores halagan el físico de la actriz de 46 años, tiene al cierre de este artículo más de 250.000 "me gusta".

Los mensajes de Will Smith y su esposa han sido enviados desde la costa italiana, donde todos ellos se relajan de vacaciones. Además de pasear en un yate, han llevado a cabo actividades de pesca submarina junto a sus hijos Jaden, Willow y Trey.