Instagram: esta figura de "Rápidos y furiosos" se convertirá en padre

La familia de "Rápidos y furiosos" se agranda. Uno de sus actores confirmó en su cuenta de Instagram que se convertirá en padre en los próximos meses.

Se trata de Tyrse Gibson, actor que interpretó al irreverente Roman Pierce en cinco de las ocho entregas de la saga cinematográfica de acción.

El también cantante y showman usó su Instagram para compartir la captura de una imagen del portal "People Babies" dando cuenta del estado de gestación de su pareja, Samantha Lee, con quien se casó en febrero del año pasado.

"No es un rumor. Estoy muy contento de compartir este momento con ustedes. Nunca olvidaré cuando mi esposa me dijo 'toma mi mano y no me dejes ir. Te amaré y te soportaré con mi corazón. Nuestro amor inspirará a los demás para que puedan amar más profundamente. Toma mi mano y te seguiré por todo el mundo'. Samantha, te amo también...de verdad. Supongo que el mundo lo sabe ahora", escribió en Instagram.

Una publicación compartida de TYRESE (@tyrese) el Abr 4, 2018 at 11:54 PDT

Tyrese Gibson es polémico no solo en su personaje de "Rápidos y furiosos" sino también en la vid real. Ya se ha enfrascado en un cruce de reclamos hacia Dwayne Johnson (La Roca), pidiéndole que no divida a la familia que lidera Vin Diesel.

Una publicación compartida de TYRESE (@tyrese) el Dic 29, 2017 at 11:26 PST

En Instagram el popular Roman Pierce cuenta con 9.2 millones de seguidores.

Tyrese Gibson ya tiene una hija nacida en 2007 fruto de su pasado matrimonio con Norma Mitchell.