Ricky Martin enterneció a sus millones de seguidores de Instagram al compartir una fotografía que lo muestra alistándose para la gala de los Globos de Oro 2019 sin descuidar a su recién nacida hija Lucía.

El cantante puertorriqueño anunció durante la celebración del Año Nuevo el nacimiento de la que es su tercera hija. La pequeña llevará también el apellido Jwan Yosef, el marido del artista.

Así, Ricky Martin inicia con muchos cambios positivos en su vida el 2019: además del nacimiento de la pequeña, ha logrado comentarios positivos por su rol en "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace", razón por la que ha sido invitado a presentar uno de los trofeos de los Globos de Oro.

En Instagram el cantante compartió un retrato que le hizo Jwan Yosef mientras se preparaba para la gala, cuidando de la recién nacida Lucía.

"Multitasking. Preparándome para los Golden Globes 2019", escribió la estrella latina.

Ricky Martin interpretó en "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" a Antonio D'Amico, ex pareja de Giorgio Armani.