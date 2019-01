Lady Gaga es una de las figuras principales de esta temporada de premios 2019 en Hollywood gracias a su rol estelar en "A Star is Born". En los Globos de Oro 2019, la cantante buscará el segundo trofeo de su carrera y en Instagram mostró cómo se prepara para el especial evento.

Somo se aprecia en la cuenta de Instagram Stories de la estrella del pop, ella optó por romper la dieta la noche previa a la ceremonia y disfrutó de una hamburguesa y cereales.

Lady Gaga antes de los Globos de Oro. (Fuente: Instagram)

Lady Gaga compite en la categoría Mejor actriz en una película de drama por su interpretación de la aspirante a cantante Ally en la nueva versión del musical "A Star is Born".

De ganar, será el segundo Globo de Oro en la carrera de la compositora, quien triunfó en 2016 por su trabajo en la serie "American Horror Story".

Lady Gaga es voceada para postular este año a su segundo Oscar. En 2016 fue nominada por su interpretación del tema "Til It Happens to You" de la cinta "The Hunting Ground".