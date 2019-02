Instagram: Thalía y Tommy Mottola festejaron así la fiesta previa a los Grammy

Thalía compartió, vía Instagram, una serie de fotografías junto a su esposo Tommy Mottola disfrutando de unas de las fiestas que se organizan en Hollywood, con motivo del Grammy.

"¡Qué fiesta! Anoche @tommymottola y yo asistimos a la celebración #preGrammy de @clivejdavis en #LosAngeles, #California. ¡Fue una noche espectacular! 💃🏼🕺🏻🎼🎹🎤⚡️ Had an amazing Saturday night at the annual", escribió la cantante junto a las fotografías arriba mencionadas.

En las imágenes, Thalía luce un espectacular vestido verde oscuro con un detalle de plumas, mientras que Mottola vistió un elegante traje negro.

El último domingo 10 de febrero se celebró la edición 61 de los Grammy 2019 en el Staples Center de Los Ángeles, California.

En la gala, potentes voces femeninas como Lady Gaga, Dua Lipa, Kacey Musgraves, Brandi Carlile y Cardi B, se apoderaron del escenario y fueron premiadas por su música. Pero también fue una noche que celebró el rap, un género hasta ahora significativamente marginado.

El álbum del año fue para la cantante country Kacey Musgraves por "Golden Hour".

De las cuatro principales categorías, dos fueron a Gambino, alter ego del actor Danny Glover, que no asistió a la ceremonia, y las otras dos a mujeres.