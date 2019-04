Hailey Baldwin muestra su amor por Justin Bieber con romántico mensaje

Justin Bieber no viene pasando por su mejor momento en lo personal. Fue hace unas semanas que el canadiense indicó en redes sociales que viene atravesando un fuerte cuadro de depresión.

Hailey Baldwin, esposa del cantante juvenil, mostró todo su apoyo a su pareja desde el primer día. Justin Bieber se siente mucho mejor y este viernes prometió a todos sus fanáticos un nuevo tema musical.

La modelo de 22 años se encuentra muy emocionada por el retorno de su pareja a la música y aprovechó la oportunidad para mostrar todo su amor a Bieber en las redes sociales.

Hailey Baldwin indicó que estar con Justin Bieber la hacer una mejor persona. "Eres un hombre increíble, me haces un mejor ser humano, me haces más feliz de lo que nunca he sido", indicó. "Increíblemente orgulloso de quién eres y en quién te estás convirtiendo ... Te quiero más cada día", señaló en su publicación de Instagram.

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en secreto hace unos meses y emocionaron a todos sus seguidores cuando lo anunciaron al mundo. La modelo y el cantante viene mostrando que tienen una relación sólida y que se apoyan en todo momento.

La pareja se conoció en el backstage del programa "Today Show". El actor Stephen Baldwin, padre de la modelo, la llevó al programa para que conociera al astro juvenil. La amistad nació y ahora están felizmente casados.