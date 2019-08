Hugh Jackman envía conmovedor mensaje a Olivia Newton-John en su lucha contra el cáncer

Hugh Jackman envió a Olivia Newton-John un conmovedor video que grabó -en honor a la actriz y cantante- durante su más reciente presentación en Sidney. El actor destacó los dotes personales y profesionales de la artista, quien afronta su tercera y más dura lucha contra el cáncer.

"Hola Olivia, somos Hugh y 15 mil de tus amigos y admiradores", inició su discurso Jackman haciendo un barrido con la cámara para que se viera al público que abarrotaba el Qudos Bank Arena. "Escucha, eres la persona más increíble, la madre más increíble, la mejor embajadora y la cantante y la bailarina más increíble", continuó.

Olivia Newton-John lucha nuevamente desde hace un año contra el cáncer. Esta terrible enfermedad apareció en su cuerpo por primera vez en el año 1992 en forma de cáncer de mama. Nuevamente tuvo que luchar contra ella en 2013, cuando volvió a reproducirse el cáncer en sus pechos.

Ahora, la actriz se encuentra inmersa en su tercera lucha contra la enfermedad, habiéndose esta extendido hasta el hueso sacro de la columna.

En una reciente entrevista con el medio "60 Minutes Australia", Olivia Newton-John ha confesado no conocer cuánto le queda de vida ni estar interesada en saberlo.

"Soy muy afortunada por haber pasado por esto tres veces y estar todavía aquí. Estoy viviendo con esto. Cuando te dan un diagnóstico de cáncer o de una enfermedad aterradora, de repente te plantas ante la posibilidad de contar con un límite de tiempo", explica en la entrevista.

Olivia Newton-John

La actriz ha empezado una recolecta de fondos la para la investigación de la enfermedad, exhibiendo al público sus objetos personales y sacándolos a subasta. Olivia cree firmemente en que puede superar nuevamente esta batalla y tiene fe en le avance de la ciencia y a medicina.

Las palabras de Olivia no han tardado en llegar: "Oh, Hugh, eres tan dulce y detallista, me has hecho llorar", escribió la artista en la propia publicación del video.