Instagram: J Balvin conoció a Rihanna y no pudo contener los nervios| VIDEO

El cantante colombiano J Balvin estuvo como invitado a la semana de la moda en París, la que estuvo organizada por la exclusiva marca Louis Vuitton. Jamás se imaginó que en dicho evento se encontraría con la cantante Rihanna. En Instagram, el intérprete compartió su emoción al conocerla.

J Balvin utilizó la red social para mostrar a sus seguidores como fue el momento preciso que conoce a Rihanna, una de las cantantes que admira.

El cantante urbano confesó en Instagram que siempre fue un gran fan de la intérprete de "Umbrella", "esa mujer me quita el aliento, está en otro nivel", añadió.



"Siempre soñé conocerla soy muy fan y hasta me asusté, me sentí intimidado", escribió J Balvin junto al video.

En la grabación se aprecia que se saludan con un apretón de manos y un beso en la mejilla. "Nice to meet you" ("Encantado de conocerte"), le dice Balvin. "Hi, how are you?" ("Hola, ¿cómo estás?"), le respondió Rihanna, sin mucho ánimos de continuar la conversación.

CONTROVERSIAL ENTREVISTA



Este encuentro se da a meses de que el reguetonero colombiano dijera en una entrevista, con el youtuber Sirkazzio, que Rihanna no era una mujer para casarse sino para pasar el rato.

En otra entrevista, J Balvin indicó que sus palabras fueron sacadas de contexto. Sin embargo, sus fans no se lo perdonaron.

¿Habrá llegado esta información a Rihanna y por eso el frío saludo?