Kris Jenner reveló en su cuenta de Instagram que Jennifer Lawrence le preguntó que quería para Navidad, a lo que ella respondió que un Porsche. La actriz enseguida se encargó de cumplir sus deseos, pero de una manera peculiar.

"Mi mejor amiga Jennifer Lawrence me preguntó que quería para Navidad, y por supuesto que le dije un Porsche. Mi chica no me decepcionó", escribió al publicar la imagen en donde se ve una réplica del auto a baterias, junto a un oso gigante de metal y vidrio y tres árboles navideños. "Gracias, Jen, te amo", culminaba el mensaje.

Cabe recordar que Jennifer Lawrence se volvió cercana a los Kardashian hace unos años, cuando Kris la sorprendió durante su cumpleaños con una torta.

"Cuando entré con la torta ella estaba tan feliz y emocionada de verme, y desde ese momento comenzamos con una amistad a través de mensajes de texto que terminó en encuentros", contó durante una entrevista Kris. "Es una gran chica".