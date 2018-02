Una reciente fotografía que Jennifer López compartió en Instagram junto a su hija Emme ha desatado una serie de comentarios entre los fans de la cantante debido al gran parecido físico que aparenta actualmente la niña de ocho años con su famosa madre.

En la mencionada publicación, que hasta le fecha tiene casi un millón y medio de likes, se puede leer una serie de comentarios relacionados al gran parecido de la cantante con la también hija de Mark Anthony.

♥️ Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el Feb 9, 2018 at 3:58 PST

"She’s a mini you", "Omg your babygirl is just as beautiful as you are jlo you have your own mini me", son algunos de los mensajes que los seguidores de JLo le dejaron a la cantante en su post de Instagram.

Cabe destacar que en diciembre pasado, la recepción de una fotografía que la intérprete de "On the floor" posteó en su cuenta de Instagram, no fue de la mejor pues muchos de los seguidores de esta cuestionaron el físico de Emme.