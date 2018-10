Jennifer López a sus 49 años luce una esbelta figura, la cual no ha dudado en dejar a la vista de sus más de 80 millones de seguidores en Instagram luego de realizar una rutina de ejercicios.

Posando con ropa deportiva colorida, Jennifer López mostró su marcado abdomen.

“Juzgar menos y amar más. Mi vida y carrera han estado centrados en pasiones y en hacer cosas que me hacen feliz. Estas son las últimas prendas de mi colección 'Vanguard'. Como pueden ver en la letra de mi canción 'On the floor', nunca nos fuimos, nosotros nunca descansamos sobre el piso”, escribió Jennifer López en Instagram.

Jennifer López es madre de dos pequeños, Emme y Max, y mantiene una estricta rutina de ejercicios que incluyen box y clases privadas de ejercicios para mantenerse en forma.

Algunas veces, la artista entrena junto a su pareja, Alex Rodríguez, quien publica en su cuenta de Instagram las sesiones que realizan para "botar el estrés".

Cabe señalar que la actriz y cantante impactó durante la alfombra roja de los American Music Awards al lucir un vestido rosa escotado que acentuaba su figura y dejaba al descubierto parte de su abdomen.