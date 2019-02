Jennifer López le dedica romántico mensaje a Álex Rodríguez por su segundo año juntos

Jennifer López y Álex Rodriguez cumplieron dos años como pareja y para celebrarlo la cantante le dedicó un romántico mensaje al ex béisbolista en su cuenta de Instagram.

En la publicación, JLo demostró lo enamorada que está y no escatimó en elogios al describir cómo han sido estos dos años de relación.

"Dos años de risa, dos años de diversión, dos años de aventuras, de entusiasmo de crecer y aprender, de verdadera amistad, ¡y de tanto amor! Haces de mi mundo un lugar más hermoso, seguro y estable. En medio de nuestra vida siempre cambiante y en constante movimiento", escribió Jennifer Lopez en Instagram.

"Me haces sentir como un adolescente empezando de nuevo. Cada vez que pienso que estamos estables, me sorprendes en las formas más maravillosas que me recuerdan lo bendecida que soy por haberte encontrado ahora en este momento, en este tiempo, nuestro tiempo. Te amo, macho", agregó.

El post de Jennifer López en Instagram está acompañado de varias fotos en las que aparece junto a Álex Rodríguez, las que retratan lo que ha significado este tiempo juntos.

Los seguidores de Jennifer López en Instagram no podían dejar de brindarle su apoyo a la cantante, y por ello, en apenas 13 horas, le han otorgado más de dos millones de 'Me gusta' a la publicación.

"Dios los bendiga", "Hacen una linda pareja", "Se ven muy lindos juntos", "Que sean muchos más", son algunos de los comentarios de los fanáticos de Jennifer López y Álex Rodríguez que se pueden leer junto al tierno mensaje.