Instagram: Kate Hudson revela la primera imagen de su hija Rani Rose

Cuatro días después de dar a luz, Kate Hudson compartió con sus seguidores de Instagram la dicha que la embarga con la llegada de su tercera hija.

Kate Hudosn reveló el martes a través de su cuenta oficial de Instagram que su hija había nacido y junto a su novio decidieron ponerle como nombre Rani Rose, en honor a su abuelo paterno Ron Rujikawa.

"Nuestro pequeño capullo de rosa", escribió en la actriz estadounidense junto a la fotografía de su pequeña envuelta en una manta y con una gorra tejida con lazo palo rosa.

Como se sabe, la actriz no es madre primeriza. Tuvo a Ryder Robinson (14) con su exesposo Chris Robinson, Bingham Hawn (7) con su exnovio Matt Bellamy y ahora a Rani Rose, fruto de su relación con Danny Fujikawa.

Antes de que revelara su embarazo, la nominada al Oscar por "Almost Famous" insinuó durante una entrevista a "The Times" que le "encantaría" tener una hija. "No he terminado todavía. Una chica sería divertida", dijo en aquella ocasión.