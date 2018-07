Instagram: Kendall Jenner causa sorpresa con traje rojo| VIDEO

Kendall Jenner es sinónimo de sensualidad y así lo reafirmó la modelo al mostrar uno de sus más atrevidos atuendos en Instagram. La modelo provocó los suspiros de sus seguidores con un vestido rojo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo de la familia Kardashian – Jenner lució más atrevida que nunca con un ceñido traje de látex rojo.

Con un corto video (no más de 10 segundos) Kendall Jenner se lució usando el sexy vestido de color rojo y unas medias largas de color negro con diseño.

En la publicación de Instagram, Kendall Jenner escribió “Accesorios de robot” luciendo el ceñido traje. Incluso muchos de sus seguidores llegaron a compararla con el dibujo animado e icono de la sensualidad, ‘Betty Boop’.

Cabe señalar que hace unos días la participante de Keeping Up With The Kardashians mostró su apoyo al cantante Harry Styles, sin imaginar que este hecho generaría especulaciones en torno a una presunta reconciliación entre ellos.