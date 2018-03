Instagram: ¿Kim Kardashian abusó del Photoshop en esta foto?

La socialité estadounidense Kim Kardashian vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras ser acusada de abusar del Photoshop en una fotografía compartida en Instagram la tarde del sábado.

La figura principal de "Keeping Up With The Kardashians" acudió a la marcha que --en todo su país-- busca concientizar en torno a la importancia de un control de armas de fuego.

Como se recuerda, Estados Unidos ha sido escenario de varios sucesos de sangre en los que sujetos arremeten contra desconocidos sin aparente motivo alguno.

Lo cierto es que Kim Kardashian se dirigía a la marcha y compartió en Instagram una foto que no pasó desapercibida porque tendría más de un retoque.

"Daily Mail" identifica cuatro diferencias entre esta fotografía compartida por Kim Kardashian y la que recogieron los paparazzi​.

1)Arriba del hombro derecho de Kim Kardashian la chompa está evidentemente retocada.



2) En la cintura de la socialité se ha retocado la chompa también, para hacer parecer que Kim tiene abdomen plano



3)En la parte derecha del suelo la línea blanca ha sido retocada, de tal forma que esta va hacia arriba en su parte final.



4)En la parte superior izquierda se ha borrado la pared color rojo.



Finalmente, el quinto punto es el más notorio. El automóvil que está detrás de Kim Kardashian está editado casi totalmente. Pasa de ser una camioneta a convertirse en un elemento raro, tildado por algunos como "un auto extraterrestre".

Esta es la foto real de Kim Kardashian. (Fuente: Daily Mail) Difusión

El tema es punto de debate en Instagram, donde la fotografía ya superó el millón de 'Me gusta'.

Cabe indicar que Kim Kardashian ha desactivado los comentarios para la referida publicación.

En Instagram la esposa de Kanye West cuenta con 109 millones de seguidores.