Una fotografía de corte familiar compartida por la socialité Kim Kardashian en Instagram ha causado revuelo en las redes sociales. En ella aparece su esposo, el rapero y productor musical, Kanye West, muy distendido y hasta sonriente, cargando a su hija mayor North West.

Como saben los seguidores de Kanye, este suele mostrarse serio en sus apariciones públicas. En más de una ocasión ha explicado que no le interesa aparecer sonriente ante cámaras.

Es por ello que cada vez que es captado riéndose llama la atención en redes sociales. Esta vez, fue su esposa la que lo fotografió muy feliz junto a su hija mayor en la habitación familiar.

"Todavía puedo sentir el amor", escribió Kim Kardashian en la leyenda de la fotografía subida a Instagram la tarde del martes.

Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 24 de Jul de 2018 a las 7:39 PDT

Más de una vez se ha dicho que Kanye West ha enfrentado serios problemas de depresión, sin embargo, el rapero mantiene la contención de su esposa y sus ahora tres hijos.

No es un protagonista habitual del reality "Keeping Up With The Kardashians", sin embargo, cada cierto tiempo aparece en medios, como aquella vez que visitó la redacción de TMZ para declarar una frase sobre la esclavitud que le costó rechazo en Internet.

En Instagram Kim Kardashian es una de las personalidades más importantes con 114 millones de seguidores.