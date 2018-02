Instagram: Kim Kardashian tenía este irreconocible aspecto a los 17 años | FOTO

Antes de convertirse en la famosa socialité que es ahora, la estadounidense Kim Kardashian era una adolescente como cualquier otra. Además, físicamente, se veía muy distinta, tal y como muestra una foto subida esta semana a Instagram.

Revelada en Instagram por su madre, Kris Jenner, la imagen de 1997 muestra a sus entonces pequeñas hijas Kendall y Kylie, mientras que la mayor, Kim, está detrás de ellas. "Los mejores recuerdos", contó la fundadora del clan Kardashian.

Una publicación compartida por Kris Jenner (@krisjenner) el Feb 13, 2018 at 8:05 PST

Kim Kardashian se dio a conocer internacionalmente en 2007, cuando el canal E! Entertainment lanzó el reality "Keeping Up With The Kardashians", donde toda la familia revela sus secretos.

Esta foto se reveló días después de conocerse que Kylie, la menor del clan Kardashian, se había convertido en madre a los 20 años de edad. Su pequeña Stormi Webster nació el 1 de febrero.

DATO

Al cierre de este artículo, la foto de Kim Kardashian y su familia lleva más de 700.000 "me gusta" en Instagram.