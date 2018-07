Instagram: Kim Kardashian y la reveladora foto que muestra cómo cambió en 11 años

Una fotografía que muestra los notorios cambios físicos sufridos por Kim Kardashian a lo largo de los últimos once años es tendencia en la red social Instagram, donde la socialité tiene 114 millones de seguidores.

Sin necesidad de recurrir al TBT, la millonaria empresaria y figura de la tele realidad quiso mostrarle a sus fans cómo era su aspecto en el lejano año 2007.

Si bien saltó a la luz por la difusión de un video que correspondió a su aspecto personal e íntimo, Kim Kardashian luego hizo carrera como figura del entretenimiento masivo estadounidense.

Tiempo después, a través de su programa "Keeping Up With The Kardashians" daría el salto internacional, logrando multiplicar el número de sus seguidores en Instagram, Twitter, Facebook y demás redes sociales.

Ya en la actualidad, con dos hijos nacidos de forma natural y un tercero vía el vientre subrogado, Kim Kardashian reparte su tiempo entre la TV, el manejo de sus empresas y su familia.

"2007. Antes de saber lo que eran las extensiones y las pestañas falsas", escribió en la leyenda que acompaña la fotografía subida la noche del viernes a Instagram.

Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 13 de Jul de 2018 a las 9:57 PDT

En sus primeras doce horas de publicada la imagen había alcanzado ya 1.7 millones de 'Likes', además de múltiples elogios por parte de sus fans.

Kim Kardashian es --junto a su madre Kris Jenner-- la líder del 'Clan Kardashian', el cual factura miles de millones de dólares año a año en diversas ramas.

Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 14 de Jun de 2018 a las 11:30 PDT

Hace dos días se reveló que su hermanastra Kylie Jenner está ubicada en el top de las jóvenes más poderosas según la prestigiosa revista "Forbes".