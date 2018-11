Mandy Moore se casó en secreto con Taylor Goldsmith | FOTOS

Mandy Moore se casó con el músico Taylor Goldsmith y compartió con sus seguidores una dulce foto en Instagram en blanco y negro del día en que dijeron ‘Sí, acepto’.

La protagonista de la serie "This is Us", no acostumbra publicar momentos íntimos en Instagram; sin embargo, esta vez ha hecho una excepción y para dar a conocer la feliz noticia.

"11-18-18", escribió la ex estrella pop como título de la fotografía, el cual revela la fecha en que se celebró su matrimonio en Los Ángeles.

La actriz escogió para su boda, un vestido romántico color palo rosa al igual que sus zapatos. Asimismo, tuvo en cuenta que cada detalle de su atuendo sea del mismo color, según evidenció su estilista en Instagram.

No obstante, Mandy Moore dejó de lado su estilo romántico para la fiesta, pues escogió un vestido corto color negro, con el cual subió al escenario a cantar junto a su esposo.

Taylor Goldsmith y Mandy Moore festejaron con sus familias y amigos más cercanos, entre los cuales estuvieron Wilmer Valderrama, y Milo Ventimiglia.

La cantante (34) y su esposo (33) se comprometieron en setiembre del 2017. La actriz estadounidense estuvo casada previamente con Ryan Adams, pero su relación culminó oficialmente en el 2015.