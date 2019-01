Instagram: Michelle Pfeiffer debutó en la red social recordando a "Gatúbela" | VIDEO

A sus 60 años Michelle Pfeiffer se estrenó como usuaria de Instagram y lo hizo con una frase clásica, la cual la llevó a ser uno de los personajes favoritos de los amantes de los cómics, su "miau" de Gatúbela.

La actriz se hizo inmortal por el ajustado traje de látex brilloso que utilizó en la cinta de Tim Burton, "Batman Returns" de 1992, donde hizo el personaje de Selena Kyle, la villana que hace que el Caballero de la Noche se enamore de ella.



Michelle Pfeiffer tan regia como vigente a los 59 años en el Festival de Venecia [FOTOS]

Michelle Pfeiffer acaparó miradas en estreno de filme [FOTOS]

La escena, que ya tiene más de 52 mil reproducciones y miles de comentarios, es donde Gatúbela sale de un centro comercial de Gohtam dando vueltas hasta posarse frente a Batman (Michael Keaton) y el Pingüino (Danny DeVito) al verlos solo pronuncia "miau, en seguida el edificio de atrás explota.

Además del video de Gatúbela, Michelle Pfeiffer subió una cita del poeta y músico canadiense, Leonard Cohen, para describir su perfil de Instagram.

"Olvida tu ofrenda perfecta. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz (Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That’s how the light gets in)", se lee.