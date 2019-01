Natti Natasha sigue sorprendiendo a todos y no solo por su música. Ahora la intérprete de "Sin pijama" y "No me acuerdo" ha demostrado que su belleza natural también puede cautivar a sus millones de seguidores en Instagram.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Natti Natasha compartió una fotografía donde se puede ver que su rostro luce sin mucho maquillaje mientras viaja en un avión. Esta imagen ha sorprendido a sus seguidores, pues usualmente la cantante tiene un look bastante cargado de brillos.

La fotografía, en menos de 24 horas, ya obtuvo más de 600 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios felicitando a Natti Natasha por su apariencia tan natural.

En otra publicación, Natti Natasha, entre lágrimas, confirma que fue la artista más nominada a los Premio Lo Nuestro con 15 postulaciones. La cantante agradeció a su público por el apoyo.

"En shock todavía pero con una felicidad en el corazón inmensa. Este es un regalo de Dios y de ustedes que hacen que todo esto sea posible, son parte de cada momento, de cada canción, de cada bendición. Me llena poder ser una voz para las mujeres", explicó en su leyenda en Instagram.

Rápidamente el video ha sido reproducido más de 250,000 veces y los comentarios felicitan a Natti Natasha por su versatilidad y ser la artista más nominada en la prestigiosa ceremonia que se realizará el próximo 21 de febrero.