Nicki Minaj revelará la violencia doméstica que sufrió, en documental "Queen" | VIDEO

La rapera de 35 años, Nicki Minaj, utilizó su cuenta de Instagram, para compartir dos pequeños videos de adelanto sobre su próximo documental “Queen”, donde revelará los pasajes más oscuros de su vida.

En estos clips publicados en Instagram, Nicki Minaj adelanta abiertamente, cómo vivió la violencia doméstica desde muy pequeña, y cómo la pudo superar. "Recuerdo cuando mi madre dejaba que mi padre fuera violento con ella”, contó la cantante.

"Por eso soy como soy; porque desde esa edad juré que ningún hombre jamás me trataría así. Y de repente, esa fue mi vida", agregó.

En el segundo clip, Nicki Minaj hace una reflexión; pues ella también sufrió abuso doméstico. "¿A quién iba a inspirar cuando no tenía nada en que inspirarme? Dejé que un ser humano me hiciera tanto daño, que ni siquiera puedo recordar quién era. Tenía miedo de entrar al estudio. No creía en mí".

Además, la rapera contó que fue su traslado a Miami y su posterior regreso a Nueva York lo que le permitió liberarse. Actualmente, Nicki Minaj vive su mejor etapa; recientemente declaró a la revista Wonderland, que está más cerca del matrimonio y que espera tener hijos.