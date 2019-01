Salma Hayek aYalitza Aparicio: "Ojalá que esta vez, tú sí te lo lleves"

La actriz mexicana Salma Hayek no fue ajena a la nominación de su compatriota Yalitza Aparicio a los Oscar 2019. La intérprete de 52 años decidió felicitarla en público utilizando su cuenta de Instagram.

La Academia reveló la lista de nominados, en la que la mexicana Yalitza Aparicio tuvo una nominación como Mejor actriz por su rol en la película "Roma", de Alfonso Cuarón.

► Oscar 2019: Yalitza Aparicio y otras actrices mexicanas nominadas al premio

► Oscar 2019: Yalitza Aparicio competirá con Lady Gaga en la categoría Mejor actriz

►Oscar 2019: las sorpresas y los olvidados en las nominaciones | FOTOS



Hayek, quien fue la primera intérprete mexicana en ser nominada a la categoría Mejor actriz utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un emotivo mensaje a su colega.

"En el 2002, me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola", se lee en el mensaje de Instagram compartido por Salma Hayek.

"Felicidades Yalitza por tu merecida nominación. Ojalá que está vez tú sí te lo lleves"

Además, otras tres mexicanas han sido nominadas a los Oscar en la categoría Mejor actriz de reparto Katy Jurado en 1954, Adriana Barraza en 2006, Lupita Nyong'o en 2014 (ganadora a Mejor actriz de reparto).