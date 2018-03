Salma Hayek sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una foto de uno de sus pies masajeado por su esposo, el millonario François-Henri Pinault durante una pausa comercial de los Oscar 2018.

"One of my favorite moments of the #oscars happened during a comercial break. Uno de mis momentos favoritos de los oscares pasó durante los comerciales #feet #love", escribió la actriz como leyenda a la mencionada fotografía.

El post de Hayek recibió una serie de comentarios a favor y en contra.

Algunos la felicitaron por el amor recibido por Henri Pinault mientras otros calificaron de desubicado lo hecho por la mexicana en una gala como el Oscar.

"Qué lindo matrimonio. Se ve que de verdad se aman", "Totalmente inapropiado, después por que nos ven a los latinos como lo peor", son algunos de los comentarios de los seguidores de la actriz en Instagram.