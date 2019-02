Sam Smith habla sobre la lucha con su inseguridad corporal | FOTOS

El artista cuatro veces ganador de un Grammy Sam Smith compartió una fotografía sin camisa en Instagram y reveló que tomarse esta imagen requirió mucho valor, pues él ha tenido muchas inseguridades a lo largo de su vida con su cuerpo.

Sam Smith señaló que ha decidido luchar contra esta situación, no sin antes agradecer en Instagram al fotógrafo que lo retrató por toda la paciencia y cariño.

“En el pasado si yo hubiera tenido una sesión fotográfica sin una camisa, me hubiera muerto de hambre por semanas y luego habría escogido y rechazada cada imagen”, escribió el cantante Sam Smith.

Posteriormente, el intérprete de “I'm not the only one” agregó en Instagram que ahora cuenta con más confianza en sí mismo para poder expresarse con libertad: “Ayer decidí luchar contra esto. Recuperar mi cuerpo y dejar de intentar cambiar este pecho, estas caderas y estas curvas que mi mamá y papá me dieron y amaron incondicionalmente […] si supieras cuánto valor me tomó hacer esto y el trauma con mi cuerpo que experimenté cuando era niño, entenderías”.

Sam Smith culminó su mensaje diciendo que considera estar en la dirección correcta, por lo cual recibió el apoyo incondicional de sus seguidores. El compositor alegó que lo hicieron sentir libre por primera vez en mucho tiempo, él los invitó a tomarse fotografías de amor y aceptación corporal y a etiquetarlo.