Pese a sus conocidas diferencias y mala relación fuera del set de la serie "Sex and the City", Sarah Jessica Parker, protagonista de la recordada producción de HBO, apoyó con un mensaje en Instagram, a su ex compañera de reparto Kim Cattrall, luego de que esta reportara la muerte de su hermano tras una semana desaparecido en Canadá.

"Queridísima Kim, mi amor y mis condolencias a ti y a los tuyos. Buen viaje a tu querido hermano. Besos", escribió la actriz quien interpretó a Carrie Bradshaw en "Sex and the City" en el post que Cattrall compartió en su cuenta de Instagram, dando a conocer la muerte de su hermano.

Cattrall, responsable de darle vida a la relacionista pública Samantha Jones en la recordada serie estadounidense confirmó a través de su cuenta de Instagram que su hermano Chris, de 55 años, había sido encontrado muerto, solo horas después de haber pedido ayuda para encontrarlo.

Además de Parker, Cynthia Nixon, la abogada Miranda Hobbes en la serie, también le hizo saber su apoyo a Cattrall: "Hola, Kim. Son noticias muy horribles. Muy lamentable de escuchar. Te envío amor".

Kim Cattrall agradeció el cariño y apoyo de sus fanáticos y pidió privacidad por el momento que enfrenta junto a su familia. "Es con gran tristeza que nosotros y mi familia anunciamos el inesperado fallecimiento de nuestro hijo y hermano, Chris Cattrall", dijo en la foto en la que aparece junto a él.

La actriz agradeció, además, el apoyo de sus colegas de la exitosa "Sex and the City" por el apoyo demostrado.

"Quisiera agradecer a mis fans, amigos y colegas de "Sex and The City" por el gran apoyo para mí y mi familia en las últimas 72 horas", escribió.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall fueron parte del reparto estelar de "Sex and the City", serie de TV que emitió HBO de 1998 al 2004. El programa tuvo dos películas. La primera estrenada en 2008 y la segunda en 2010.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall en el tráiler de "Sex and the city", la película de 2008. (Fuente: YouTube)

En los últimos meses la mala relación de Kim y Sarah Jessica se hizo pública luego que la primera dijera que ellas nunca fueron amigas en la vida real y negara ser la culpable de la cancelación de la comentada tercera parte de la película "Sex and the city", tal y como lo diera a entender su ex compañera de reparto.