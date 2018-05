Selena Gómez se convirtió en tendencia tras su paso por la MET Gala 2018. Un maquillaje mal aplicado, sumado a un bronceado artificial demasiado llamativo, la convirtieron en inspiración para memes y otras manifestaciones de bullying virtual. Pero hasta la propia cantante ha reconocido en Instagram que su elección esta vez no fue la adecuada en la alfombra roja neoyorquina.

Luego de la publicación de las fotografías de los asistentes a la MET Gala en las principales revistas y medios de moda del mundo, Selena Gómez hizo un mea culpa con un mensaje en Instagram con una buena dosis de humor.

"Yo cuando veo mis fotos del MET", escribió la intérprete de "Come and Get It" como leyenda de un video que la muestra corriendo hasta la movilidad que la llevaría a casa.

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 9 May, 2018 a las 8:32 PDT

Como ven, Selena Gómez sabe reírse de sí misma. Y esa es una buena elección para rescatar.