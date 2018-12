Selena Gómez se ve feliz y saludable luego de estar internada una breve temporada en un centro psiquiátrico tras sufrir una "crisis emocional". En Instagram, los amigos de la estrella pop compartieron las primeras fotografías de la joven tras terminar su tratamiento.

En las postales se puede ver a la cantante con su semblante saludable y con muchas ganas de pasar un gran momento con sus amistades más cercanas.

En imágenes se puede apreciar a la actriz Bailee Madison paseando junto a Selena Gómez en el Big Bear de California. Fue precisamente la estrella de "Good Witch" quien publicó algunos retratos en Instagram.

Tras ello, la noticia del final del internamiento de Selena Gómez se convirtió en uno de los temas más comentados a nivel mundial en Twitter.

"¡Qué alegría verla tan bien!", "La mejor noticia del día", "Es hermosa cuando sonríe", "Todos los éxitos del mundo para ti", son algunos comentarios de los seguidores de Selena Gómez en las redes sociales.



18 de diciembre: Selena Gomez junto a sus amigos en Big Bear Lake, California. pic.twitter.com/D1beVQEJ4V — Selena Gomez News (@SACandids) 19 de diciembre de 2018

Selena Gómez fue internada en octubre de este año luego de sufrir una crisis cuando recibía un tratamiento médico. "Esta decisión es muy difícil para Selena porque ella ama trabajar y estar ocupada. Desafortunadamente, el tiempo que estuvo hospitalizada sin mayor mejoría, le generó ansiedad y la puso muy emocional, lo que generó un ataque de pánico", se explicó en aquella ocasión.

En septiembre, la intérprete de "Come and Get It" publicó en Instagram su último mensaje hasta la fecha.