Selena Gomez es la persona más popular de Instagram gracias a los 134 millones de seguidores que acumula su cuenta personal. Solo la propia página de dicha res social tiene más 'followers'.

La artista ha señalado previamente que tiene una relación complicada con las redes sociales, pero que no termina de abandonar estas porque sitios como Instagram le "permiten desmentir miles de historias falsas" que circulan respecto a ella.

Con dicho trasfondo, resulta llamativo comprobar que la cantante haya decidido dejar de seguir a una gran cantidad de cuentas en Instagram hace unos días. La purga ha llegado a tal punto que, personas como Petra Collins, una de sus amigas más cercanas, han dejado de ser seguidas por la actriz.

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el Oct 25, 2017 at 9:47 PDT

En la actualidad los 'follows' de la actriz apenas a los 36 y entre las personas de carne y hueso que sigue la actriz se encuentran Jessica Alba, Taylor Swift, Amy Schumer, la estilista Kate Young y -para alivio de muchos- Francia Raisa. Esta última fue nada menos que la donante en el trasplante de riñón al que tuvo que someterse Selena Gomez.

Muchos seguidores de la cantante especulan que podría ser un indicador de ciertos cambios emocionales en la vida de la también actriz. Gómez ha admitido antes sufrir de ansiedad y depresión, por lo que no som pocos los fans preocupados por su situación.

La lista de páginas seguidas por la cantante se ve completada por cuentas de marcas e instituciones como Unicef, Louis Vuitton, Pantene o la cuenta oficial de Instagram. Entre los ausentes se encuentran, Justim Bieber y The Weekend, ex parejas de la artista que, no obstante, todavía aparecen con ella en algunas de las foto de su perfil.