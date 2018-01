Mandy Teefy, la madre y ex mánager de Selena Gomez, reveló en su cuenta de Instagram que cuando su hija recibió la oferta de Woody Allen para que sea parte de la última película de este "A rainy day in New York", le aconsejó que no la aceptara, luego del escándalo sexual que persigue al cineasta tras las denuncias de abuso sexual por su hija adoptiva Dylan Farrow desde hace veinte años. La cantante, sin embargo hizo oídos sordos, según la productora de 41 años.



Después de que Teefey revelara "no estar feliz" de que su hija retomara su romance con Justin Bieber, ella opinó también de la actual controversia respecto a la participación de Gomez en la próxima película de Woody Allen, "A Rainy Day in New York" cuyo estreno será este año.

Tres co-estrellas de Gomez en el filme, Rebecca Hall, Timothée Chalamet y Griffin Newman, anunciaron que donarán sus salarios en solidaridad con víctimas de abuso sexual. La hija adoptiva de Allen, Dylan Farrow, ha acusado repetidas veces al cineasta de abuso sexual cuando era niña, a pesar de que este lo ha negado por años.

Uno de los seguidores de Teefey en Instagram exhortó a Gomez que se disculpe por su continuo apoyo público a Allen, y la madre explicó que la joven de 25 años es quien toma sus decisiones. "Lo siento, nadie puede hacer que Selena haga algo que no quiere", escribió Teefey.

Madre de Selena Gomez: "Le advertí no trabajar con Woody Allen" Captura de pantalla de las declaraciones de la madre de Selena Gomez en su cuenta e Instagram.

"Tuve una extensa charla con ella sobre no trabajar con él, pero no escuchó. Su equipo (de Selena) son geniales personas. Nadie está en falta. Nadie la controla. Ella toma sus propias decisiones. No importa cuánto trates de aconsejarle. Ella hace oídos sordos", contó su madre.

Selena Gomez, por su parte, se refirió antes a las críticas por su colaboración con Allen y su respuesta dejó a varios insatisfechos.

"Para ser honesta, no estoy segura de qué responder, y no porque quiera evitarlo. (Las denuncias a Harvey Weinstein) surgieron justo después de que empezara (en la película)", dijo a Billboard en noviembre. "Fue en medio de todo esto. Y sí, es algo que debo encarar y discutir".

Mientras tanto, las co-estrellas de Gomez, entre ellas Elle Fanning, Diego Luna y Liev Schreiber, permanecen en silencio.

La relación de Selena y su madre, quien dejó de manejar la carrera de la estrella en 2014, pasa un momento difícil, y se reportó que ambas discrepan también respecto a Justin Bieber. Teefey es productora ejecutiva junto a su hija en la serie de Netflix "13 Reasons Why", la cual regresa con segunda temporada este 2018.