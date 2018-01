Will Smith no deja de sorprender a sus seguidores. El actor no solo conquista en las pantallas sino con cada publicación en su cuenta de Instagram. Esta vez subió un video que ha emocionado a los fans.

Y es que el intérprete se animó a cantar en español, demostrando así lo bien que le va con el idioma. El tema elegido fue “Bésame mucho”.

“Noche del sábado, aburrido en el estudio.”, escribió Will Smith en el video en Instagram, que ya ha conseguido más de dos millones de reacciones.

Además, ha obtenido más de 20 mil comentarios, en los que destacan lo divertido que es el artista. “Gracias por este regalo”, “Eres lo máximo”, “Está perfecto”, escribieron los fans.

En diciembre del año pasado, Will Smith se creó su cuenta de Instagram, pero ya ha acumulado más de 6 millones de seguidores en la popular red social.