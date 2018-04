Instagram: Zayn Malik borró todo rastro de Gigi Hadid

De la noche a la mañana, Zayn Malik decidió borrar todo rastro de su relación con Gigi Hadid en Instagram, luego de hacer una limpieza total de su red social.

Tras dos años de relación, el ex One Direction y la modelo anunciaron su separación, y tal parece que el cantante no quiere dejar ni recuerdos de lo que fue su romance.

Zayn Malik se ha unido a ese grupo de celebridades que toman unas vacaciones de sus redes sociales, como Instagram, para hacer algo conocido como detox digital, es decir borrarlo todo.

Zayn Malik borró todas las fotos de su cuenta de Instagram. (Captura: Instagram) Captura: Instagram

Pero esta no ha sido la única medida del intérprete en Instagram, pues además ha reducido considerablemente su lista de seguidores, dejando solo a 28 perfiles como los elegidos.

Este no ha sido el caso de Gigi Hadid, quien mantiene todo como siempre e incluso aún conserva algunos rastros de lo que fue su relación, como esta imagen, posteada el 12 de enero, en el cumpleaños de Zayn Malik.