James Corden contó su conmovedora historia de amor con su esposa

Es uno de los presentadores más famosos del mundo, pero su vida no es tan diferente a la de todos. El presentador James Corden reveló, en entrevista para The Mirror, detalles de la primera cita que tuvo con su esposa, Julia Carey.

El conductor de "The Late Show" no es de hablar mucho de su vida privada, pero esta vez señaló que su relación con la productora Julia Carey, con quien tiene 3 hijos, fue 'amor a primera vista'.

El animador dijo que hace nueve años vivía en un departamento en Londres con su amigo Dominic Cooper, quien lo invitó a un evento de "Save the Children" en el que conoció a Julia y su primera cita se dio lugar en la esquina de un bar conversando sobre el futuro.

"Nos sentamos y, muy en broma, planeamos el resto de nuestras vidas juntos una hora y media después de que nos conocimos… Ambos hablamos acerca de cómo estábamos ahora más allá de la idea de salir cada noche, que habíamos alcanzado la edad en la que la perspectiva de una noche tranquila era gloriosa", manifestó Corden.

"Y recuerdo que le dije: 'Bueno, ¿Qué tal este viernes? no podríamos hacer nada juntos y podrías venir y no podríamos hacer nada y luego tal vez si no pudiéramos hacer nada el sábado y no hacer nada el domingo y si las noches son suficientes, entonces quizás esto se convierta en algo… Así que le preparé un bistec y papas fritas el viernes por la noche y teníamos a Max dos años más tarde y nos casamos ese año. Ahora tenemos tres hijos y es genial", agregó Corden.

Hay que recordar que la pareja mantiene una de las relaciones más sólidas y fruto de la misma tiene tres hijos: Max, de siete años; Carey, de tres; y Charlotte, de seis meses.